GARNEAU, Catherine



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 10 décembre 2021, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée dame Catherine Garneau, épouse de feu monsieur Maurice Tessier, fille de feu monsieur Émilien Garneau et de feu dame Marie-Anna Thibault. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois de Saint-Thuribe. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 15h,L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Garneau laisse dans le deuil son fils Jacques (Denise Devault) et sa fille Diane (Yves Laframboise); ses petits-enfants: Marie-Ève Laframboise (Patrice Ouellette), Alexandre Laframboise (Sarah), Sindy Tessier (René Groleau), Frédérick Tessier (Rose-Marie Tessier), Lorie Tessier (Anthony Petit); ses arrière-petits-enfants: Elliot et Léonie, Lucas et Évelyn; ses frères et sœurs: René (Étiennette Bertrand), Claire (feu Normand Cantin), Paul-Étienne (Micheline Douville), Denis (Jocelyne Péland), feu Richard et feu Marie-Reine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tessier: Mairie-Berthe, feu Martial (Jeannine Lachance), feu Jean-Noël (Prudence Dusablon), feu Fernande (feu Antonio Naud), feu Fabienne (feu Fernand Bélanger), feu Marina (feu Jean Campagna), feu Louisette, feu Robert et feu Jean-Charles (feu Émilienne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.