HAMEL, Danielle



Nous gardons le souvenir d'une femme exceptionnelle, inspirante et d'une générosité de cœur incroyable. Tu demeureras dans nos cœurs pour toujours.À Québec, à l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, à l'âge de 63 ans, est décédée le 9 mars dernier, entourée de sa famille, dame Danielle Hamel, fille de feu Florida Capistran et de feu Eugène Hamel.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 15.La mise en niche sera faite au Mausolée Catherine de Saint-Augustin en présence de la famille. Danielle (Dada) laisse dans le deuil ses sœurs: Micheline (Réjean Voisine), France (feu Jean-Pierre Leroux), Johanne, son frère Pierre; son amie et sœur de cœur Diane Guimond; son compagnon de cœur Bernard Martel; sa sœur Hélène; son neveu Jean-Sébastien Voisine (Ariane Lehoux); ses nièces: Mélanie Voisine, Jessica (Joel Fortier), sa filleule Sarah (Derek Boivin); son petit-neveu Noah Voisine, sa petite-nièce Olive Voisine, Kathy Villeneuve et sa fille Sarah Jess, ses amies très chères et collègues de travail. Elle laisse également sa belle Chatonne. La famille tient à adresser ses remerciements particuliers au docteure Virginie Audet-Croteau et à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur soutien ainsi que tous les bons soins prodigués à Danielle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne à Cancer de l'ovaire Canada (www.ovairecanada.org) ou à la Fondation Charles-Bruneau (www.charlesbruneau.qc.ca). Des formulaires seront également sur place.