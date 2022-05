DUBÉ-LAROCHE, Noëlla



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 avril 2022, après une longue et heureuse vie, est décédée dame Noëlla Dubé, épouse de feu Henri Laroche, fille de feu Napoléon Dubé et de feue Marie Ouellet. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera à la Résidence funérairele vendredi 6 mai 2022 de 19h à 21h et le samedi 7 mai 2022 de 9h à 11h.et l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Esther (Michel Vallerand), Daniel (Louise Lapierre), Marie-Chantal (Denis Girard) et Stéphan (Alain Leclerc); ses petits-enfants: Guillaume et Antoine La Roche, Olivier et Andréa Vallerand, Louis-Philippe, Laurent et Jean-Nicolas Proulx, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Noémie, Jacob et Pénélope Guérard, Xavier, Benjamin et Sara-Kim Proulx, Olivia, Julia et Félix La Roche, Marc-Antoine, Nathan et Zachary Proulx. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Bruno Laroche, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, ses sœurs et frères: Berthe, Blanche, Rachel, Mariette, Dolorès, Françoise, Gaétane, Jean-Marie, Rosaire, Adalbert, Roméo, Lionel et Roger Dubé, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Laroche: Judith, Monique, Armand, Lucien, Raymond et Maurice. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Domaine de Bordeaux ainsi que ceux des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée au cours des dernières semaines. Noëlla aimait les belles choses et les fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation du CHU de Québec.