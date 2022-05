BELANGER, Adeodat



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière le 26 avril 2022, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédé monsieur Adéodat Bélanger, époux de feu dame Juliette Mariette Caron. Il demeurait à St-Pascal et autrefois sur la rue Rouleau à L'Isle-Verte. La famille recevra les condoléancesà compter de midi auet de là au cimetière paroissial. M. Bélanger laisse dans le deuil son fils Denis (Réjeanne Drapeau) et sa petite-fille Ève-Marie. Il était le frère de: feu Hervé (feu Cécile Côté), feu Lucille (feu Noël Rioux), feu Roméo (feu Laurette Beaulieu), feu Irène (feu Romuald Thériault), feu Lucien (feu Antoinette Côté), feu Sarto, feu Renaud (feu Jeannine Côté) et feu Armanzor. Il était le beau-frère de: feu Jean-Claude (feu Marielle Lévesque), feu Marcel ((Lorraine Thériault (Michel Godbout)), feu Yvon (feu Francoise Lavoie), Raymonde (feu André Gamache), feu Colette ((Bertrand April (feu Simone Lavoie)), Nicole, Gilles (Georgette Deschênes), feu Viateur, feu Camilien, Raymond-Marie (Francine Lagacé). Il laisse également dans le deuil d'autres parents et de nombreux amis(es). Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fabrique de l'Isle-Verte,150, rue St-Jean-Baptiste, l'Isle-Verte, Qc., G0L 1K0. La direction des funérailles a été confiée au