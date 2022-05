SOUCY, Jean



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 11 mars 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jean Soucy. Né à Montmorency le 26 septembre 1950, il était le fils de feu dame Carmen Valois et de feu monsieur Camille Soucy. Il demeurait à Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 7 mai 2022 de 10 h à 11 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Montmorency. Monsieur Soucy laisse dans le deuil son fils Dominic; sa sœur Martine (François Sévigny); ses ami(e)s de longue date: François Dugal et Louise Dionne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les excellent soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de