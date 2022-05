LEBLANC, Benoit



À l'hôpital Jeffery Hale, le 27 avril 2022, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Benoit Leblanc, fils de feu M. Léonard Leblanc et de dame Yolande Lepage. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h30 à 14h20.et de là au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via: https://funeraweb.tv/fr/diffusions/53062Il laisse dans le deuil outre sa mère, son fils Simon, ses frères et sa sœur: feu André (Sylvie Bouchard), Alain (Carole Giguère), Erick (Sylvie Lamontagne), Marc (Karyne Arseneault) et Karina (Marc Lemay); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666