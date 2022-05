OUELLET, Stéphane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2022, à l'âge de 47 ans, est décédé Stéphane Ouellet, fils de Simone Labrecque et de Maurice Ouellet. Il demeurait à Armagh. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Samuel et Camille Boulanger Ouellet (Gabriel Gagnon); ses petits-enfants: Victoria et Charlie; ses grands-parents: Marie-Rose Chabot (feu Auguste Ouellet) et feu Fernande Proulx (feu Zérilas Labrecque); ses oncles et tantes: Gilles, Jean (Madeleine Lecours), Françoise et feu Armande Ouellet, Paul-Émile (Marie-Claire Turcotte), Wellie, Lucette (feu Gaétan Guénette), René (Cécile Lafontaine), Bernadette (Denis Guénette), Henri (Thérèse Messier), Serge (Paulette Robidoux) et Ghislaine Labrecque (Robert Trahan); ainsi que de nombreux cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier sincèrement le personnel des soins intensifs du 3e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins qui ont été prodigués à Stéphane. La famille vous accueillera auà compter de 13h.