BRETON, Fernand



Au centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 21 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fernand Breton, époux en premières noces de feu madame Micheline Caouette et en deuxièmes noces de madame Ginette Caouette, fils de feu monsieur Pierre Breton et de feu madame Rose-Aline Germain. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Marcel Larochelle), Mariko (Martin Larose) et Robin; ses petits-enfants: Tommy (Sandra Thibaudeau), Danny et Lilirose; ses arrière-petits-enfants: Rosemary, Megan et Liam; ses frères et sœurs: feu Roger (feu Gabrielle Caouette), feu Marie-Paule (feu Joseph Rousseau), feu Marcel (feu Madeleine Goulet), feu Claudette (feu Louis-Philippe Labrie), feu Gilles et Nicole (feu Clermont Caouette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caouette: feu Micheline, feu Clermont (Nicole Breton), feu Claude (Gisèle Gagné), Carole (Noël Aubin), Jeannot (Cathy Grant) et Gaston (Sylvette Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation québécoise du cancer.à compter de 13h.