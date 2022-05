GIROUX, Jacqueline



C'est entourée d'amour, heureuse et dans une grande sérénité qu'est décédée notre mère, Jacqueline Giroux (feu Ludger Chamberland), le 12 décembre 2021, à l'âge de 97 ans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière La Nativité-de-Notre-Dame (Beauport) par la suite. Elle laisse dans le deuil ses trois filles adorées : Danielle (Jacques Michaud), Lucie (Gaston Plante) et Sylvie (feu Alain Raymond) ; son petit-fils bien-aimé : Samuël Plante (Émye Bernier) ; ses belles sœurs : Roberte, Gilberte, Jeannette et Yolaine ; son beau-frère : Jacques ; son filleul : Pierre ainsi que de nombreux neveux et nièces. Nous remercions chaleureusement les employées de l'Auberge Boischatel ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.