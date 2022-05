LABERGE, Jacques



Après avoir été longuement différée, une cérémonie d'adieu à la mémoire de Jacques LaBerge (1928-2021) aura lieuà laRappelons que le 17 mars 2021, à l'Hôpital général de Québec, Jacques LaBerge a laissé dans le deuil sa conjointe (Yvonne Dion), ses filles: Ginette (Denis Collette) et Diane; sa sœur Claudette (Hurtubise), de nombreux cousins et cousines, ses petits-enfants: Émilie, Justine, Christophe, Ulric et Mathieu; de même que plusieurs arrière-petits-enfants: Ismaelle, Nathan, Rafael, Marine, Luna, Lou, Romy et Mathilde. Entre 13 h et 14 h, les proches seront heureux d'accueillir chacun et chacune (dûment vacciné(e)) qui se présentera pour offrir ses condoléances.Le tout culminera au Cimetière Belmont où Jacques reposera en paix auprès de son père Adélard (LaBerge), de sa mère Isola (Gravel) et de son frère (Gaston LaBerge).