FORTIN, Raymond



À la résidence Royal Fleuri, à Québec, le 2 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Fortin, époux de feu Rolande Bergeron. Né à Québec, le 6 février 1934, il était le fils de feu dame Desneiges Dumais et de feu monsieur Gabriel Fortin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil son fils André (Johanne Fortier); ses petits-fils: Marc-André (Annick Pageau) et Jean-Philippe (Ophélie Haismann). Il était le frère de: feu Richard (Jeannine Tremblay), Lorraine (feu Claude Laliberté), Georges (Thérèse Langlois), Rodrigue (Claire Vallières), Dominique (Céline Mainguy) et Danielle. Il était le beau-frère de: feu Irène Bergeron (feu Alexandre Jobidon), feu Roger Bergeron (feu Cécile Thibault), feu Jeannette Bergeron (feu Fernand Laberge), feu Fernand Bergeron (feu Laurette Dubé), feu Thérèse Bergeron (feu Roger Williamson), feu Robert Bergeron (Ghislaine Giguère), feu Simone Bergeron (feu Lucien Lepire), Jean-Claude Bergeron (Diane Michaud). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s et particulièrement Madame Marguerite Croteau. Veuillez remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Dystrophie musculaire Canada - Division du Québec, 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Montréal, Qc, tél.: 514 393-3522, courriel: infoquebec@muscle.ca, site web: www.muscle.ca.