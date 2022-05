GIASSON, Maurice



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 9 avril 2021, à l'âge de 101 ans, est décédé monsieur Maurice Giasson, époux de madame Olivette Bélanger, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Alice Laurendeau et de feu monsieur Daniel Giasson. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Rachel, Maryse (Viateur Duguay), Sylvie (Yvan Guénard), Suzanne (Ahmed Chelabi) et Pierre (Nathalie Plourde); ses petits-enfants : Martine, Caroline (Jonathan Guérette) et Stéphanie Frégeau (Gabriel Beaudoin) ainsi que leur père Sylvain Frégeau; Jason et Sarah Guénard; Khadidja, Amina, Soumeya et Ibrahim Chelabi; Diana et Gabriel Giasson-Plourde. Il était le frère et le beau-frère de : feu Lucienne (feu Donat L'Heureux), feu Armand (feu Annette Bélanger), feu Lorenzo (feu Madeleine Lévesque), feu Rosaire (feu Adrienne Gamache), feu Paul-Henri (feu Luce Ouellette), feu Emilio (feu Marie-Marthe " Martha " Proulx), feu Jeanne d'Arc, feu Marie-Paule Giasson s.n.j.m., feu Rita (feu William " Bill " Lavoie - feu Raymond Picard); de la famille Bélanger : feu Dominique, feu Valère, feu Laurent (feu Céline Dion), feu Rolande (Jean-Claude Leblanc), Jean-Noël (feu Patricia Bernier), feu Hermel (Lise Campagna), feu Germain (Micheline Marois), Solange (feu Paul-Eugène Coulombe), feu Jean-Yves, feu Jean-Louis, Jeanne-Mance, Gaétan (Corinne Leblanc), Marjolaine (Laval Turgeon), Louise (Raymond Guimont) ainsi que Claire Journault. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, des amis proches : Benoît Bilodeau, Aline Talbot et Ghislain Ouellet, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). Des sincères remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 7 mai à compter de 12h30.L'inhumation des cendres aura lieu par la suite au cimetière paroissial.