LEMIEUX, Michelle



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 février 2022, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Michelle Lemieux, fille de feu madame Marie- Paule Fortin et de feu monsieur Roméo Lemieux. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Mabel, Gaétan (Ghislaine Rioux), Raymond, France (Pierre Thibault), Lise, Marielle (Simon Jean) et Martin, ainsi que sa nièce et filleule Amélie Jean (Sybil St-Pierre), ses nombreux neveux et nièces et ses fidèles amies. Nous voulons remercier le Dr François-Yves Prévost ainsi que tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, Site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.