SIMARD, Lina Hince



À la résidence La Villa Mon Repos de Lévis, le 8 avril 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée dame Lina Hince, épouse de feu Patricien Simard. Native de Frampton, elle demeurait à Lévis. Elle était la sœur de feu Réjeanne (feu Aristide Lachance), feu Rose-Ella (feu Fernand Perron), feu Gisèle (feu Louis-Philippe Larivière), feu Florence (feu Rosaire Marcoux), Lucille (Raymond Pilote), Onil (Ginette Théberge), Hélène (feu Bruno Morissette), Anyse (Raymond Audet) et feu Donald (Louise Drouin). Elle était la belle-sœur de feu Florence (feu Louis-Philippe Voyer). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en l'église de Frampton samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la résidence La Villa Mon Repos de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0), https://psfdb.ca/