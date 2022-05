BÉLANGER, Louis



Au Centre d'hébergement le Faubourg, le 25 mars 2022, à l'âge de 80 ans, accompagné de son épouse, est décédé monsieur Louis Bélanger fils de feu dame Gisèle Pouliot et de feu monsieur Lorenzo Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Élizabeth Létourneau; ses enfants: Mathieu (Audrey Bluteau-Deslauriers) et Sarah-Maude (Maxime Angell); ses petits-enfants: Naomie et Thomas; son filleul François et sa filleule Mélanie; ses frères : Michel, Gilles (Francine Cantin) et Pierre; sa sœur Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau : Robert, feu Gary (Michelle Boivin), Patricia (feu Rénald Mainguy); Lorraine (feu Claude Langlois) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé: René et Alain. La famille désire remercier le Dr Etienne Durand et son équipe ainsi que tout le personnel du Centre d'hébergement le Faubourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.