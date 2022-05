TURBIDE, Christian



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mars 2022, à l'âge de 49 ans et 11 mois, est décédé monsieur Christian Turbide, époux de madame Nancy Cyr, fils de feu madame Colette Richard et de monsieur Réjean Turbide (Diane Côté). Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse et beaux-enfants: David, Marc-Antoine, Mahélie et Vincent, son père Réjean (Diane Côté), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.