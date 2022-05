OUELLET, Gaston



À l'hôpital régional de Portneuf, le 3 mai 2022, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaston Ouellet, époux de feu dame Fernande Laroche, fils de feu monsieur Adélard Ouellet et de feu dame Evélina L'Heureux. Il était natif et demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances auprochain à compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Ouellet laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Linda Voyer) et Daniel (Sylvie Dion); ses trois petits-enfants: Rémi, Dany (Caroline Martel) et Claudia; ses quatre arrière-petites-filles adorées: Julianne, Evelyne, Olivia et Angélina; son frère Ghislain (Colette Voyer); ses filleules Lise Ouellet et Linda Lavoie; ses beaux-frères de la famille Laroche-Richard: Maurice (Jocelyne Leclerc) et Réjean (Diane Vallières), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre son épouse et ses parents, monsieur Ouellet est allé rejoindre ses frères et sœurs: Bona, Blandine (feu Oscar Lirette), Fernand (feu Camelia Parent), Magella (feu Aurore Drolet), Anette (feu Napoléon Bureau), Lauréat (feu Irma Cantin), Ena (feu Raymond Moisan), Léo (feu Laurentia Cantin), Henri (feu Cécile Bureau), Léonie (feu Aurélien Moisan), Cécile (feu Félix Jobin), Bruno (feu Régina Drolet), Lionel (feu Claire Dion), Fernande (feu Bruno Cantin) et Marcel (feu Yolande Laroche); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche-Richard: Alphonse (feu Beverly Anderson), Raymond (feu Madeleine Lamothe), Claude (feu Micheline Leclerc), Yvon (Lucille Motard), Nicole (feu Gilbert Lavoie), Solange (feu Réjean Lamothe) et Clément. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de soins du 2e étage de l'hôpital régional de Portneuf (St-Raymond) pour leur grand dévouement et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1 / https://www.fsssp.ca.