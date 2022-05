CARRIER, Jacques



À l'IUCPQ, entouré de sa famille, le 14 avril 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Carrier, époux de dame Madeleine Bérubé. Il était le fils de feu monsieur Ange-Aimé Carrier et de feu dame Claire-Ida Fournier. Natif de Charny, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine Bérubé; ses filles: Mélanie (Pierre Cloutier) et Caroline (Charles Faber); ses petits-enfants qu'il adorait: Charles, Ariane et Laurence; ses frères et sœurs: Claudette (Jacques St-Onge), Jacqueline (Trefflé Robichaud), Jean-Marc (Lyne Côté) et feu Denis (Lucie Dorval); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bérubé: Pierre, Marie-Paule (Pierre Demers), Michel (Hélène Francoeur), André (Hélène Fillion), Hélène (Martin Gaudreault) et Monique (Ghislain Arsenault); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du 7e étage et du 3e étage du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ. Un remerciement tout particulier au docteur Garceau, ainsi qu'à sa collègue Andrée Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418 656-8711