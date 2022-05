PROTEAU, Nicole



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Nicole Proteau, conjointe de feu monsieur André Moisan, fille de feu madame Rachel Desrochers et de feu monsieur Léo Proteau. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Bellevue.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son fils Normand Moisan (Jessica Miller) et leurs filles: Camille, Aurélie et Justine; les enfants de son conjoint: Christian Moisan (France Desmarais) et leurs enfants: Marc-Antoine, Rosalie et Philippe, Sylvie Moisan (André Mercier) et leurs enfants: Sébastien (Maxime Viau) et Laurie et Nathalie Moisan (Gérard Lauzon) et leurs enfants: Simon et Annie; ses frères et ses sœurs: Marcel (Cécile Bourassa), Denis (Denise Marcoux), Ginette (Jacques Forgues) et Johanne (Gérald Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.