Alcool dans les parcs cet été: Marchand lance un avertissement aux «zoufs» qui abusent

La Ville de Québec permettra à nouveau, cette année, l’alcool dans de nombreux parcs avec un repas. Le maire Marchand invite toutefois les « zoufs » qui se comportent mal à modérer leur consommation.

Soucieuse d’éviter des débordements, comme ceux qui avaient fait la manchette en mai 2021 au parc Victoria, la Ville de Québec a décidé de réduire le nombre de parcs où la consommation d’alcool sera permise, du 15 mai au 31 octobre.

Il y en avait 41 l’an dernier. Il y en aura 14 de moins cette année. La liste des 27 parcs conviviaux est accessible sur le site web de la Ville de Québec.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a lancé un appel au civisme avant le lancement de la saison des BBQ au parc et a invité les citoyens à ramasser leurs déchets.

«On a travaillé avec des équipes de la Ville (et) avec des policiers pour identifier les meilleurs parcs et pour baliser ça mais (on veut) en même temps permettre aux gens de pouvoir le faire», a indiqué le maire Bruno Marchand jeudi, rappelant à quel point les citoyens apprécient de pouvoir se retrouver en famille ou entre amis pour manger et «prendre un petit verre».

Éviter de «pénaliser tout le monde»

«Évidemment, les policiers seront là pour agir et pour faire appliquer les règlements et pour faire comprendre aux "zoufs" ce qu’ils n’ont pas encore compris», a-t-il laissé tomber.

«Dans une ville, on est obligé de gérer en fonction du pire des cas. À chaque fois qu’il y a un "zouf" qui ne sait pas comment se comporter, à chaque fois qu’il y a un "zouf" qui agresse quelqu’un, qui se comporte mal, qui ne respecte pas les règlements, il pénalise tout le monde», a-t-il laissé tomber.

La situation réévaluée en 2023

Le comportement des citoyens dictera la suite. Le maire n’écarte pas de devoir «serrer la vis» au besoin, si les gens dépassent les bornes. «À l’inverse, si on a du monde responsable et si les gens se comportent adéquatement, on verra peut-être à augmenter les heures pour l’an prochain (...) Pourquoi ne pas aller plus loin?», a-t-il exprimé.

En résumé, la consommation d’alcool sera autorisée cet été dans les 27 parcs ciblés si elle est accompagnée d’un repas, entre 16h et 20h les jours de semaine puis 11h et 20h la fin de semaine. Les barbecues au gaz seront également permis à certaines conditions, énumérées sur le site web de la Ville.