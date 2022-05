Autre victoire très convaincante d'Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été sans pitié pour l’Italien Jannik Sinner, qu’il a bafoué en deux manches de 6-1 et 6-2, jeudi, dans un match de troisième tour au tournoi de tennis de Madrid.

• À lire aussi: Bianca Andreescu s’arrête en huitième à Madrid

• À lire aussi: Un retour réussi pour Denis Shapovalov

Ayant défait le Chilien Cristian Garin 6-3 et 6-0 la veille, «FAA» a mis seulement 1 h 19 min pour venir à bout de la 112e raquette mondiale. Le joueur de l’unifolié n’a été nullement inquiété durant cet affrontement, surtout qu’il n’a pas eu à sauver une fois son service. Pendant ce temps, il a réussi quatre bris en huit tentatives. Sinner a remporté 48 % des points disputés quand il avait les premières balles en main; Auger-Aliassime a maintenu un pourcentage de 90 % en des circonstances identiques.

La tâche de la huitième tête de série de la compétition sera beaucoup plus lourde en quart de finale. Le 10e joueur de l’ATP retrouvera l’Allemand Alexander Zverev, vendredi. Celui-ci mène 4 à 2 dans les confrontations en carrière entre les deux hommes. Cependant, l’athlète de la Belle Province a eu le dessus à la plus récente rencontre, soit à la Coupe ATP en Australie au début de l’année.

Plus tard dans la journée, Auger-Aliassime et son partenaire de double Grigor Dimitrov ont déclaré forfait pour leur duel du deuxième tour contre les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal. Le Canadien et le Bulgare ont tous deux joué en simple dans la journée, ce qui semble avoir motivé leur décision. Dimitrov s’est d’ailleurs incliné contre Stefanos Tsitsipas.