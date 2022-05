BUREAU, Gilles



Au CHSLD Saint-Augustin, Québec, le 3 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Bureau, époux de feu madame Thérèse Julien, fils de feu monsieur Louis-Joseph Bureau et de feu madame Anna-Marie Béland. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona.Monsieur Bureau laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Jean-Denis Boillat), Isabelle (Erik Arsenault) et Sébastien (Karine Bergeron); ses petits-enfants: Alexiane (Julien Delèze), Joane (Jeremy Pignolet); Gabriel, Olivier, David et Ève; Félix et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Alice et Eliott; Logan. Il était le frère et le beau-frère de feu Jean-Paul (Louise Lachance), André (Lucette Gravel), Jacques (Thérèse Cantin), feu Pierre (feu Agnès Julien); feu Bruno Julien (feu Marguerite Angers), Claude (Laurette Garneau), Robert (Fabienne Coulombe), Pierre, Claire (Gérard Côté). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca ou à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org