LEPAGE, Suzanne



Avec tristesse et regret, Suzanne nous a quittés le 27 février 2022 en fin d'après-midi. Entourée de sa famille, elle est partie doucement. Elle a bénéficié d'un environnement d'une remarquable humanité, et ce jusqu'au dernier moment, à l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Général de Montréal.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Journaliste de profession et grande lectrice, elle était curieuse d'apprendre. Très généreuse, Suzanne aimait profiter de toutes les bonnes choses de la vie et les partager avec ceux qui l'entouraient. Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Robert (Suzanne Lacroix), Hélène, Aline et Odette; ses neveux et nièces: Audrey (François Bérubé), Laurence (Mikaël Plante), Antoine, Gabrielle et Raphaël; sa petite-nièce et son petit-neveu: Maïla et Etienne, ainsi que ses fidèles amies " Girly ", ses cousins, cousines, anciens(nes) collègues qui ont jalonné sa vie et d'autres amis(es). Suzanne était l'ainée de feu Laurette Beaulieu et de feu Pierre-Émile Lepage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur 104, Montréal Qc, tél. : (514) 287-7400, poumonquebec.ca