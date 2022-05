DUQUET, Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 décembre 2021, est décédé à l'âge de 64 ans monsieur Marc-André Duquet. Il était le fils de feu Florence Béland et de feu Léopold Duquet.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Micheline Tremblay, ses enfants: Jean-Gabriel (Sophie Lebel), Marie-Hélène (Charles-Olivier Patenaude) et Pierre-Olivier. Il laisse aussi ses petites-filles qu'il adorait, Océane et Élodie, de même que son petit-fils Thomas. Il laisse également dans la peine de nombreux amis ainsi qu'ex- collègues. Un merci spécial à ses amis inséparables qui l'ont supporté pendant sa maladie, la SLA. Nous remercions également les intervenants du CLSC Laurier qui l'ont accompagné au courant des derniers mois. Homme doux, travaillant et apprécié de tous, il est maintenant libéré de ses souffrances et en paix. Ceux qui le désire, peuvent faire un don en ligne à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) du Québec, téléphone: 1-877-725-7725, site web: sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.