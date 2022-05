THERRIEN, Benoit



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 22 avril 2022, à l'âge de 88 ans est décédé monsieur Benoit Therrien, époux de feu Yolande Langlois. Il était le fils de feu Arthur Therrien et de feu Valentine Lemieux. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (feu Christian Mercier), Nicole (Claude Normand), Hélène (Alain Doiron), Daniel (Carmela Crocker), Michel, Francine (Mario Corriveau); ses 10 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Monique (feu Paul-Emile Laflamme), Jeanne D'Arc, Fernande (feu Marcel Bolduc), feu Henri-Paul (feu Rosanne Roy), feu André (feu Madeleine Roy) et feu Eloi (Rose-Ange Lessard). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Langlois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur compassion et leur dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :