LÉTOURNEAU, Huguette



À Québec, le 14 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Huguette Létourneau, fille de feu dame Rose-Anna Dompierre et de feu monsieur Lauréat Létourneau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marc-André (feu Colette Baril), Denise (Roger Vachon) et Jacqueline; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Elle a été confiée à :La mise en terre des cendres se fera au mois de juin au cimetière paroissiale de St-Raymond.