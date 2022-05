LABBÉ, Carmen Doyon



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 12 avril 2022, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Carmen Doyon, épouse de feu monsieur Raymond Labbé, fille de feu Wilfrid Doyon et de feu Lucina Lessard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Vallée-Jonction (Beauce).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie et Mario (Hélène Pelletier), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, tous ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Jeffery Hale pour leur gentillesse, bonté et dévouement envers notre mère et tous les autres bénéficiaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.