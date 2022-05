BÉLANGER, Julienne Hébert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement dame Julienne Hébert, fille de feu dame Amérilda Hébert et de feu monsieur Arthur Hébert. Elle était l'épouse de feu monsieur Denis Bélanger. Elle demeurait à St-Édouard de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan Bélanger (Mariette Côté), Francine Bélanger (feu Jean-Marie Martineau), Michel Bélanger (Lorraine Audesse), Johanne Bélanger (Adrien Pâquet), Raynald Bélanger (Micheline Martineau), Christian Bélanger (Isabelle Côté); ses 15 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petite-fille; ses sœurs: Sœur Monique (N.D.P.S.), Irène (Jean Robin) et Huguette (Robert Martin); ses belles-sœurs et beaux-frères: Anita Fiset (feu Réal Hébert et feu Denis Bédard), Rachel Beaupré (feu Bertrand Hébert), Jean Boisvert (feu Ghislaine Hébert), Irène Guérard (feu André Bélanger), Robert Bélanger (Rose-Aimée Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Denis; ses frères et sœurs: Alphonsine, Agathe, Bertrand, Adrienne, Fernand, Réal, Hector, Denise, Candide, Émile, Ghislaine et Raymond ainsi que son petit-fils Simon Bélanger. La famille remercie tout le personnel de la résidence Jardin des Aînés pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire