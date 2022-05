FAVREAU, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 décembre 2020, entourée d'êtres chers est décédée Lucie Favreau, fille de feu Marguerite Boulanger et de feu René Favreau, elle était la sœur de feu Michel Favreau.Lucie laisse dans le deuil son frère Alain (Céline Turcotte), sa sœur Sylvie, son neveu David, sa complice de vie et meilleure amie Louisette Maheux, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame de Belmont. Nous tenons à remercier l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Un merci sincère à l'organisme le Pavois. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à :La Fondation des Amis du Pavois, Site Web : lepavois@videotron.ca ou à un autre organisme de votre choix.