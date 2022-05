BÉRUBÉ, Annette



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Annette Bérubé, épouse de monsieur Alain Gagné, fille de feu dame Marguerite Girard et de feu monsieur Alphonse Bérubé. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, M. Alain Gagné, elle laisse dans le deuil son fils: Daniel Gagné (Chantal Demers); son petit-fils: Gabriel Gagné (Laurence Rousseau); ses frères et sœurs: Jacques Bérubé (feu Louise Clark, Dominique Duchesne), Claude (Louise Simard), Donald (Hélène Tremblay), Line (Bernard Boily), feu Guy Bérubé (Rita Tremblay). Elle était la soeur de feu Agathe Bérubé (Guy Giasson) et la belle-sœur de Bernard Gagné (Diane Tremblay), Gérald Gagné (feu Madeleine Lévesque), André Gagné (feu Solange Brassard), Gaétane Gagné (feu Cyril Tremblay), Denis Gagné. Elle laisse également dans le deuil, de nombreux neveux et nièces, ainsi que ses tantes et amis. Merci à ses bonnes amies Doris Lévesque et Madeleine Gagnon qui l'ont soutenue durant son combat. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 6 mai 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 7 mai 2022 de 8h30 à 10h.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.