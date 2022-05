BISSONNETTE, Gaétan



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 août 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Gaétan Bissonnette, fils de feu Nérée Bissonnette et de feu Yvonne Labbé. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Cécile Bélanger, ses enfants : Yan Bissonnette (Véronique Dostie), Nadia Bissonnette (Luc Laliberté) et la mère de ses enfants madame Colette Carrier ainsi que ses petits-enfants : Mathias, William, Olivier, Jean-Chrystophe, Daphnée, Nathan et Anabel. Il était le frère de : Hélène (Jean-Paul Bérubé), feu Léopold, Marie-Anne (feu Lionel Roy), Clément (Denise Lacroix), Monique (feu William Russell), Marie-Paule (Gérard Lessard), feu Yvon (Pierrette Mercier) et Jeannette (Emilien Roy). Il laisse également dans le deuil les membres des familles Carrier et Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles sur place. Site internet : www.lamaisondhelene.orgLa direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire