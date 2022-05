LESAGE, Albert



À l'hôpital Saint François D'Assise, le 26 décembre 2021 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Albert Lesage, époux de feu madame Carmen Sioui, fils de feu madame Marie-Jeanne Paquet et de feu monsieur Joseph Lesage.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Wendake à 15 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Réal (Anne Trottier), Lisa (Sylvain Gros-Louis), Louis (Marie-Claire D'Aoust); ses petits-enfants: Andréanne, Dominique, Charles-Antoine, Paul, Philippe et Victor; son arrière-petite-fille: Élisabeth; ses sœurs: Jeannine, Lucille (feu Henri Wiseman); sa belle-sœur: Élizabeth Sioui; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. Il a été confié au