Chine: la politique «zéro-COVID» entame la confiance des entreprises européennes

Des chaînes d'approvisionnement rompues, une activité ralentie, des effectifs en baisse... la politique draconienne en matière de lutte contre la COVID a fait perdre à la Chine «beaucoup de son attrait» pour de nombreuses entreprises européennes, selon une étude publiée jeudi.

La deuxième économie mondiale s'efforce d'éliminer tout foyer de coronavirus dès son apparition grâce à des confinements ciblés et des dépistages en masse, mais le variant Omicron hautement contagieux complique cette stratégie.

Les confinements dans des dizaines de villes chinoises cette année ont provoqué des «perturbations à une échelle stupéfiante», explique un rapport de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

«Alors que la guerre (en Ukraine) a eu un impact sur les entreprises européennes présentes en Chine, la COVID-19 représente un défi bien plus immédiat et a provoqué une chute considérable dans la confiance des entreprises», ajoute la Chambre dans son étude réalisée fin avril auprès de plus de 370 membres.

Près d'un quart des personnes interrogées ont commencé à envisager un déplacement de leurs investissements, en cours ou programmés, de la Chine vers d'autres marchés, un chiffre qui a doublé en deux mois.

Près de 60 % ont revu à la baisse leurs prévisions de recettes pour cette année, alors qu'un tiers environ a constaté une baisse de ses effectifs, montre l'étude.

La plupart des entreprises ont aussi noté un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement, avec des difficultés à se procurer des matières premières et des composants ou à livrer les produits finis.

«Le marché chinois a perdu beaucoup de son attrait pour de nombreuses personnes interrogées», souligne la Chambre européenne de commerce.

Une grande majorité des entreprises consultées s'accordent à dire qu'il faut davantage se concentrer sur la vaccination de l'ensemble de la population, permettre les quarantaines à domicile pour les cas positifs asymptomatiques ou aux symptômes bénins, et autoriser la mise sur le marché des vaccins à ARN messager.

Selon l'étude, les entreprises ont aussi été affectées par la guerre en Ukraine, qui perturbe la logistique avec l'Europe.

Le fret ferroviaire est devenu impossible et les avions européens doivent désormais éviter les espaces aériens russe et ukrainien, avec un impact sur les distances et les coûts.

L'étude souligne la nécessité pour les entreprises de se préparer à la possibilité de «chocs futurs», en particulier «la perspective d'une détérioration des relations UE-Chine».