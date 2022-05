Comment calmer l’angoisse générée par la peur d’être malade ?

Nous avons 65 ans, mon mari et moi, et nous prendrons notre retraite bientôt. Notre médecin de famille nous conseille de passer une série d’examens pour bien démarrer cette nouvelle étape de notre vie et mon mari ne veut rien entendre de passer le check-up conseillé par le médecin. Comme c’est moi qui prends nos rendez-vous, j’aimerais que vous me donniez un conseil pour le convaincre d’accepter de passer une colonoscopie, l’examen qui lui fait le plus peur, et auquel il refuse de se soumettre.

Une épouse qui souhaite juste bien faire

Pourquoi ne pas proposer au médecin de commencer par prescrire le test rapide de dépistage pour le cancer du côlon qu’on appelle RSOSi. S’il a un test négatif, vous aurez du temps devant vous pour le convaincre du bien-fondé du test invasif, et s’il est positif, la perspective d’avoir vraiment un cancer le rendrait probablement plus enclin à s’y soumettre.