PICARD, Suzanne



Entourée de l'amour des siens, à la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 18 avril 2022 à l'âge de 60 ans et 7 mois, est décédée madame Suzanne Picard, fille de monsieur Léonard Picard et feu madame Rose-Hélène Samson et l'épouse de monsieur Marcel Turgeon. Elle demeurait à Saint-Charles de Bellechasse. La famille vous accueillera à lavendredi le 6 mai 2022 de 19h à 21h ainsi quede 9h à 10h45.Suzanne laisse dans le deuil son époux: monsieur Marcel Turgeon; ses enfants: Patricia (Sébastien Girard), Jason (Cynthia Corriveau); ses petits-enfants: Béatrice et Clément Turgeon; son père, son frère et ses sœurs: Léonard (feu Rose-Hélène Samson, Gertrude Bisson), Marjolaine (Bernard Chabot), Réjeanne (Michel Bourget), Stéphane (Isabelle Aubut); ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon: feu Xavier (Laurette Turgeon), Richard (Jocelyne Breton), Ginette (feu Raymond Lemelin), Dominique (Diane Gagnon), Sylvie (Mario Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau), Marie-Claude (Pierre Gourgues); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour l'amour et les bons soins prodigués à Suzanne. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la