BISSONNETTE, Rollande



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, notre grand-mamie, Rollande Bissonnette, décédée le 2 novembre 2021, au CHSLD VIGI SA (Saint-Augustin-De-Desmaures), à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu M. Gérard Legendre, la fille de feu Mme Léa Vermette et de feu M. Allyre Bissonnette. Elle était autrefois résidente de Saint-Apollinaire et de Saint-Gilles. La famille recevra vos condoléancesà compter de 9h30 jusqu'à 11hElle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Lucie Labonté), Diane (Jean Lauzier), Louise, Ginette, Michel (Yves Guérard), Chantale; ses petits-enfants: Jean-Philippe Legendre (Rachel Lemay), Jean-Sébastien Allard (Stéphanie Bureau), Marina L. Leclerc (Emmanuel Normand), feu Marc-Antoine Allard, Charles-Olivier Legendre (Catherine Plourde), Laurie L. Leclerc; ses arrière-petits-enfants: Laurent Legendre et Liam Normand. Également, ses frères et sœurs: feu Donat-Paul (feu Florence Dubois), feu Sœur Gilberte (Sr O.B.), feu Thérèse, feu Frère Jean-Marc (C.F.S.), feu l'abbé Roland (curé Bonnyville, Alberta), Robert (feu Simone Laroche), feu Gérard (Mariette Poulin), feu Sœur Gisèle (Sr S.J.S.V.), Claire (feu Roland Riel), Sœur Brigitte (Sr M.O., Manitoba), Père Camille Bissonnette (M.S.A.), feu Émile (Lisette Langlois); ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Jacqueline Legendre, Roland Legendre (feu Hélène Donati); Marcel Legendre (Raymonde Méthot); ses cousins et cousines; ses neveux et nièces; ses ami(e)s très cher(ère)s. La famille remercie du fond du cœur le CHSLD VIGI SA (Saint-Augustin-De-Desmaures) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 4624, rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 3S7; téléphones: 514 369-7891 ou 1 888 636-6473; adresse courriel : info@alzheimerquebec.ca