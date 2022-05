DIONNE, Francine



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 25 avril 2022, nous a quittés entourée de tout notre amour, dame Francine Dionne, épouse de monsieur Michel Auger. Elle était la fille de feu monsieur Lévis Dionne et de feu dame Claire Larsen. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité aude 13 heures à 15 heures.Les cendres seront déposées au cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desElle laisse dans une grande peine outre son conjoint Michel, son fils et sa belle-fille : Jean-Philip (Marie-Andrée Bélanger); ses petites-filles adorées : Gabrielle et Ann-Sophie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Mireille (Pierre Gagnon), Raynald (Jeanne Côté), Gisèle (Jocelyn Filion), Alain (Lysanne Boisvert), Hilda (André Chevalier), Normand (Julie L'Heureux, son ex-conjointe Silvie Filion), Sylvie, Michel (Liette Vézina), Danielle (feu Gaétan Côté), Martine, Chantal, et elle était la sœur de feu Rémi; sa belle-mère Carmen Blanchet (feu Marcel Auger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger : Murielle (Jacques Trépanier), Maryse (Gilles Desrochers), feu Claude (Réjeanne Lemay) et elle était la belle-sœur de feu Guy et feu Jean-René. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille remercie sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que l'équipe du CLSC Beauport Orléans pour toute l'attention portée envers Francine et la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/