READMAN, Liliane Juneau



À l'âge vénérable de 92 ans, le 17 janvier 2022, nous a quittés, entourée d'amour, madame Liliane Juneau Readman, épouse de feu monsieur Gaston Readman. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Juneau et de feu dame Georgianna Fortin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roch (Shirley Ménard), Paule et Bernard; ses petites-filles: Mélissa (Alain Goodhue) et Geneviève; ses précieux arrière-petits-enfants: Delphine et Théo; sa sœur: Jeannine ainsi que plusieurs membres des familles Juneau, Fortin, Cantin, Readman et Cayer, en plus de nombreux amis(es). Elle est partie retrouver ses parents, son mari Gaston, sa fille Andrée, ses sœurs et ses frères: Irène, René, Rolande, Gilles, Louise et Jean. Elle était une femme appréciée de tous. Nous nous rappellerons d'elle comme une femme sensible, dévouée, mais aussi une force tranquille, amoureuse des enfants et cuisinière de grand talent. Nous sommes choyés de l'avoir eue dans nos vies. La famille recevra les condoléances et célèbrera la vie de madame Juneau aude 12h30 à 14h30.Madame Juneau sera portée à son dernier repos au cimetière St-Charles, 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6, le jour même des funérailles. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans dirigé par la docteur Marie-Josée Latouche, pour leur humanisme, leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don au Groupe de recherche en hypertension pulmonaire, https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/GHP2016/ ou à la Société canadienne du cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner.