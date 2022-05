BERNIER, Raymond



À son domicile de Lévis, le 14 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement et entouré de ses proches, monsieur Raymond Bernier, époux de madame Huguette Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc-André (Julie DesRochers), Suzanne (Michel Tremblay), Jean-François (France Rochette), Sylvie (Gilles Cloutier) et Denis; ses petits-enfants: Simon, Stéphanie, Maxime, Alexandre, Myriam, Félix, Antoine, feu Raphaël, Alexis, Catherine, Annabelle, Florence et Mikaël; ses arrière-petits-enfants: Julia, Emily, Daphnée, Roméo, Bradley, Élia et Brittania. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, belles-sœurs, beaux-frères et autres parents. Le Dr Raymond Bernier a débuté sa carrière de radiologiste en 1960, après avoir complété sa formation à l'Hôtel-Dieu de Québec et au Boston City Hospital. Il est ensuite entré à l'Hôpital Laval (IUCPQ) en 1962, où il fut chef de département de 1968 à 1980. Il a débuté sa carrière dans le secteur cardiovasculaire, où il fut le premier à effectuer des examens radiologiques vasculaires. D'une pratique en radiologie et en médecine nucléaire, il s'est ensuite consacré exclusivement à la médecine nucléaire à partir de 1980 jusqu'à son départ de l'Hôpital Laval en 1995. La famille désire remercier particulièrement le Dr Michel Tremblay pour les bons soins prodigués au cours des dernières années et cela jusqu'à la fin de sa vie. Un merci très spécial à Monsieur Lucas Rosès, infirmier au CLSC de St-Romuald, qui a favorisé les soins de fin de vie à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.