LÉVESQUE, Jean-Guy



Au l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 janvier 2022, à l'âge de 81 ans est décédé monsieur Jean-Guy Lévesque, époux de feu madame Hélène Lemieux, fils de feu madame Albertine Carrier et de feu monsieur Edgard Lévesque. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses filles: France et Isabelle; ses petits-enfants: Gaëlle Lévesque et Justin Leblond-Lévesque; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, tantes, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.