FOURNIER, Paul-Henri

Après avoir beaucoup travaillé et aimé les siens de tout son cœur, Monsieur Paul-Henri Fournier s'est éteint doucement et entouré d'amour, le 9 février 2022, à l'âge de 89 ans, au CHSLD de Sainte-Claire. Il était le fils de feu Napoléon (Paul) Fournier et de feu Rosa Marceau. Il demeurait à Sainte-Marguerite. Il laisse dans le deuil son épouse : Madame Laurette Roy, sa " mamie " depuis plus de 67 ans...; ses enfants : Denise (Pierre Nadeau), Sylvie (feu Michel Blais), Yvon (Marlène Beaudoin) et Ginette (René Roy); ses petits-enfants : Pierre-Luc Nadeau (Valérie Turcot-Béchard), Emilie Nadeau (Christian Rhéaume), Joannie Nadeau (Vincent Drouin), Nicholas Nadeau (Émilie Tremblay), Marie-Eve Blais, Mélissa Blais (Cédric Fecteau), Véronique Blais (Mario Roy-Renzo), Jonathan Fournier (Gil Janina Hotopp), Myriam Fournier (Simon Rodrigue), Catherine Fournier (Olivier Rhéaume), Noémie O'Farrell (Alexandre Dostie) et Ludovick O'Farrell (Catherine Baillargeon-Audet); les enfants de René : Jessye-Ann (Joseph Dion) et Catheryne Roy ainsi que ses 18 arrière-petits-enfants. Il était le frère de Rita (feu Gilles Morissette), Gilberte (feu Magella Morissette), Gemma (Fernand Roy), feu Jules-Emile (feu Lauretta Laflamme), feu Jean-Guy, Gérard (Françoise Larose), Lorenzo (Louisette Coté), Aline (feu Jean Fortin), Camille (feu Bernard Chabot), Louisette (André Fournier), Gilles (Francine Lecours), Aurèle (feu Danielle Roy), Rachel (Roger Caron) et Laval (Carole Morin). Il était le beau-frère de feu Julienne (feu Benoît Labrecque), feu Jules (feu Rosianne Boutin), Fernand (Gemma Fournier), Noëlla et Guy (Gilberte Laliberté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 5 mai de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier sincèrement l'équipe du Manoir de la Rive Claire de Ste-Claire pour son accueil et son soutien lorsqu'il y vivait et le personnel du CHSLD Sainte-Claire pour la qualité des soins et de leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (1188, avenue Union, Bureau 520, Montréal, Qc, H3B 0E5) : https://scleroseenplaques.ca/