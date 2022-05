GILBERT, André



À la résidence Adélaïde de Québec, le 17 février 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur André Gilbert, fils de feu madame Lucienne Nadeau et de feu monsieur Laurent Gilbert. Natif de Sainte- Marie-de-Beauce, il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Michel (Michelle Malo), Jacynthe et Linda; ainsi que ses neveux, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédé: Clermont, Line, Marie et Raynald. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Adélaïde pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.