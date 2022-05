De l’IP à l’unité!

Du 5 au 8 mai, les membres d’A3 Québec, de concert avec la SAQ, vous offrent l’opportunité d'acheter à l'unité des vins d’importation privée, normalement vendus à la caisse. Plusieurs belles trouvailles parmi les 200 produits offerts. En voici quelques-uns. Pour la liste complète, cliquez ICI.

Domaine Émile et Rose, Les 5 Seaux 2020, Vin de France 21$ - Code IP 14748888 – 12,5 %

Cette propriété située au nord de Béziers, dans le Languedoc, porte le nom de ses premiers propriétaires. Le domaine est resté entre les mains des descendants d’Émile et Rose jusqu’à son rachat par Anne-Laure et Marc Royo, en 2018. Le vignoble, cultivé en bio depuis 2001, s’étend sur une quinzaine d’hectares et compte quelques raretés comme du carignan blanc et de l’aramon, une variété rouge quasi unique à l’Hérault. Cette cuvée de cinsault est faite sur mesure pour le printemps et la saison du barbecue. Plutôt léger en alcool, frais, croquant, gorgé de saveurs de fruits noirs et soutenu par une trame veloutée, presque dépourvue de tanins. Un délicieux vin rouge du Sud, à servir autour de 15°C. (agence: La QV) *** 1/2

Clos Signadore, Iniziā blanc 2020, Vin de France 36,35$ - Code IP 14734857 – 12,5 %

Les calcaires de Patrimonio, tout au nord de l’île, donnent naissance à certains des meilleurs vins de la Corse. Christophe Ferrandis y cultive son vignoble en bio et signe une belle palette de vins, dont ce blanc vraiment singulier, issu d’une co-fermentation spontanée de biancu gentile, riminese, genovese et vermentinu, les trois premiers étant des variétés rares de Corse et d’Italie. Ses notes marines omniprésentes évoquent le salé beaucoup plus que le fruit, ce qui n’enlève rien à son charme. Au contraire. C’est là l’essence de ce vin unique, ample, complexe et étonnamment rafraîchissant, malgré une acidité modérée. À servir autour de 12°C avec des couteaux de mer ou des plats d’inspiration japonaise, riches en goûts umami. (agence: AB2vin) ****

Yohan Lardy, Moulin-à-Vent 2020, Vieilles Vignes, 1903, France 43,65$ - Code IP 14747711 – 14 %

Yohan Lardy est allé bien loin pour comprendre la richesse de sa région natale: le Beaujolais. Installé à Moulin-à-Vent depuis 2012, il veille aujourd’hui sur un vignoble de 7 hectares, dont 5 sur les terroirs granitiques riches en manganèse et en quartz du climat Les Michelons, le plus haut de l’appellation. De ces 5 hectares, 1 ha de vignes plantées en 1903, par le grand-père de l’ancien propriétaire. J’avais déjà été séduite par les derniers millésimes de Les Michelons, vendu à la SAQ, mais cette cuvée se situe à un autre niveau d’intensité et de profondeur. Un moulin-à-vent de haute voltige, dense et complexe, tissé de tanins de superbe qualité et doté d’une excellente longueur en bouche. Même à 40$, c’est une aubaine. (agence: AB2vin) ****1/2