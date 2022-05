Des Bruins tout croches et frustrés

Les Bruins de Boston cherchent clairement des réponses au défi que leur présentent les Hurricanes de la Caroline au premier tour éliminatoire.

Avec un retard de 0-2 à combler, ils ont intérêt à commencer le travail dès le troisième match de la série, vendredi, au TD Garden.

Jusqu’ici, la formation de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy peine à marquer des buts, même si ses adversaires ont dû s’en remettre au gardien Pyotr Kochetkov, une recrue de 22 ans. Ce dernier a remplacé Antti Raanta en première période, mercredi, après que celui-ci eut été heurté par David Pastrnak. En défensive, c’est également difficile, puisque les «Canes» ont inscrit cinq filets à chaque rencontre et se sont montrés menaçants autour de la cage de Linus Ullmark.

Bref, le jeu d’ensemble est à revoir dans le camp des Bruins, qui devront vaincre quatre fois en cinq occasions la deuxième meilleure équipe de l’Association de l’Est en saison régulière pour avancer. Cassidy, qui pourrait être tenté de faire appel à Jeremy Swayman pour défendre le filet après une défaite de 5 à 2, s’attend à mieux à toutes les positions.

«Nous avons besoin d’un arrêt au bon moment, il n’y a aucun doute. Nous devons être meilleurs, mais il nous faut certainement des gros arrêts quand le rythme change de côté, par exemple, ce qu’ils ont obtenu tôt dans le match et plus tard, a plaidé l'entraîneur au site officiel des Bruins. Je pense que nous pouvons attaquer leur défense davantage et les forcer à se replier. Nous avons quelques joueurs offensifs d’élite et on parle de buts inscrits à un moment crucial. Nos gars de premier plan doivent néanmoins en donner un peu plus et être disposés à attaquer plus.»

«On doit trouver le moyen de créer quelque chose et c’est à nos joueurs de talent d’utiliser leur vitesse et leurs habiletés. Les autres trios doivent être plus directs, gagner une course pour la rondelle et se présenter dans les zones difficiles pour marquer des buts», a-t-il ajouté.

Étincelle recherchée

Pendant la période médiane, mercredi, Cassidy a réuni Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak, une combinaison ayant fait ses preuves à plusieurs reprises. Le premier d’entre eux a donné raison à son pilote en réalisant un doublé, sauf qu’il en faudra beaucoup plus. Au nombre des correctifs à apporter, il y a les pénalités, trop fréquentes. Visiblement frustré, Boston a concédé deux buts à court d’un homme et s’est retrouvé neuf fois en infériorité numérique.

«Tout se résume à la discipline. Nous avons été au cachot très souvent et nous devons regarder ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Mais ça ne peut pas continuer ainsi», a averti l’instructeur.

«C’est du hockey de séries et le rythme est élevé, mais il faut accomplir un meilleur travail en étant calme et discipliné, a renchéri Bergeron. Certes, on ne peut accorder deux supériorités à cinq contre trois. Ils vous feront payer. Je crois que vous pouvez jouer le jeu entre les coups de sifflet, adopter un style physique et dur. Mais vous devez vous assurer que c’est légal, car là, ils ont marqué en avantage numérique et ça nous a fait mal.»