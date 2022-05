ADAMS, Noëlla



À Québec, le 21 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée accidentellement dame Noëlla Adams. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Lemire et la mère bien-aimée de Valérie et Frédéric. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12 h à 13 h 30.Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: André (feu Jeannine Tremblay, Françoise East), Thérèse (feu Jean-Marc Aubut), Gabrielle (feu Maurice Croteau), feu Pauline, feu Jeannine (feu Georges Fillion), feu Cécile (feu Léonard Turgeon), feu Robert (feu Rachel Turcotte, feu Gaétane Prévost), feu Fernand (feu Rita Guillemette), feu Marthe (feu Roland Fecteau), feu Pierre (feu Magella Richard), feu Monique (feu Clément Nadeau) et feu Bernadette (feu Rodolphe Guillemette); ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un geste de générosité envers une personne dans le besoin, ou par un don à la maison de Lauberivière, cause pour laquelle notre mère donnait de son temps et chérissait beaucoup.