MORENCY, Sylvie



À sa résidence, le 27 avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Sylvie Morency, conjointe de monsieur André Labonté. Elle était la fille de feu madame Irène Houde et de feu monsieur Maurice Morency. Elle demeurait à Lévis. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifElle reposera par la suite au columbarium du Centre commémoratif. Madame laisse dans le deuil son conjoint, monsieur André Labonté; son fils: Jean-François; les enfants de son conjoint: Andrée-Anne (Hugo) et Thomas (Éric) ainsi que cinq petits-enfants. Sont également touchés par son départ ses frères et sœurs: Claude (Jacqueline Labbé), Pierre, Andrée (Jacques Pleau), Suzanne (feu Denis Fournel) et Jean (Sylvie Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté: Nicole (Guy Ferland), Gilles (Lise Robitaille), Serge (Pauline Grenier), Guy (Josée Hébert); sa belle-mère madame Lucille Cimon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jacques Morency (feu Jocelyne Bonneau). Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca