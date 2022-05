LEPIRE, Gaston



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 31 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Lepire, époux de madame Ginette Bouchard, fils de feu madame Laurette Briand et de feu monsieur Adélard Lepire. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Edith (Nicolas Lafond), Myriam (Makoto Hagi) et Josée (Loig Bernard); ses petits-enfants: Clara, Julien, Vincent, Flavie et Chloé; ses frères: Jean et Rodrigue; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc (Luce Breton), Alain (Diane Charrier), Doris (Claude Lavigne), Sylvie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, proches et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs: feu Marcel (Hélène Joncas), feu Madeleine (feu Lomer Gosselin), feu Evelyne et feu Paul. La famille tient à remercier la Dre Élyse Roy, Dre Virginie Audet-Croteau, le CLSC La Source Sud et le Centre d'hébergement Charlesbourg (soins palliatifs) pour leurs soins et services exceptionnels.Les condoléances auront lieu avant la cérémonie, à 12 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), plus particulièrement au Centre d'Hébergement de Charlesbourg du côté des soins palliatifs, 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, téléphone: 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.