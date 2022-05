DUBÉ, Anna



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Anna Dubé, épouse de feu monsieur Roger Lemoine et fille de feu Albert Dubé et de feu Gilberte Lemelin. Elle demeurait à Québec et était propriétaire du Casse-Croute Au Passant de 1986 à 2008.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Jardin-Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille: Linda Dubé (Michel Lortie); ses petits-enfants: Kevin (Katy) et Marie-Michèle (Fred); son arrière-petite-fille: Kaylee; elle était la sœur de: feu Jacqueline (feu Armand), feu Jeannine (feu Robert), feu Gisèle (feu Wilbrod), feu Jeannot (Louise), feu Eugénie, feu Romuald (Claudette), Gilbert (Claudette), feu Jean-Guy (Lyse), Georges-Henri (feu Francine), feu Réginald (Rose-Marie), Mireille (feu Denis), Étienne (feu Rita), feu Jacques (Sylvie), Ghislain (feu Louise), Rodrigue (Marlène), Claude (Viviane), Claudine (Pierre), André (feu Denis); sa grande amie de toujours Gaétane Poitras; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.