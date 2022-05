Voici les prénoms les plus populaires au Québec en 2021

Le prénom Emma est de retour en première position des prénoms les plus populaires au Québec en 2021, partageant la place avec le prénom Noah qui accède pour la première fois au sommet du classement.

Les favoris des deux dernières années, Olivia et Liam, ont donc cédé leur place, se retrouvant respectivement en deuxième et en cinquième position dans les classements des prénoms féminins et masculins.

Après une dizaine d’années en haut du top, le prénom Léa est désormais moins populaire en se trouvant à la huitième place, selon Retraite Québec qui fait ce palmarès des prénoms depuis plusieurs années.

Du côté des garçons, le prénom très populaire William reste au deuxième rang. «Au cours des 20 dernières années, c’est sans contredit le prénom William qui a été le plus populaire au Québec, ayant dominé le palmarès durant 14 années et occupé le 2e rang à six reprises», a-t-il été précisé.

Les prénoms Zoé et Félix se sont quant à eux frayé une place dans le top 10, délogeant Clara et Logan du palmarès.

Les données sont recueillies chaque année pour l’administration de l’Allocation familiale.

Les prénoms féminins les plus populaires

Emma

Olivia

Alice

Florence

Charlie

Livia

Charlotte

Léa

Romy

Zoé

Les prénoms masculins les plus populaires