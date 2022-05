NADEAU, Marcel



À l'IUCPQ (l'Hôpital Laval), le 10 avril 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Nadeau, époux de dame Andrée Montgrain, fils de feu Joseph-Auguste Nadeau et de feu Adélia Perreault. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Andrée; ses enfants: Nathalie, Dominique et Patrice; ses petits-enfants: Olivier, Mathias, Gaële, Justine, Emma, Raphaël et Jérémie; ses arrière-petits-enfants: Éliza, Sofia et Thomas; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montgrain: Michel (France), Serge (Carolle) et Jean-Marc (Denyse); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé; ses frères et sœurs: Rose-Délima, Jeannine, Paul-Émile, Léo et Charles-Henri. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent, 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de- Desmaures Qc, G3A OK9, www.fondationjhsl-cj.com